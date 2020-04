Coronavirus: dieci nuovi casi nelle ultime 24 ore in Kosovo, 799 i contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati in Kosovo nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale per la salute pubblica kosovaro. I nuovi casi invece si sono rilevati in quattro differenti comuni del paese. Sono in tutto 799 i contagiati e 22 le vittime. In ospedale sono ricoverate 36 persone, mentre 249 è il numero di quelle ormai guarite nel paese balcanico. Da alcuni giorni, il numero dei guariti continua a essere superiore a quelli dei nuovi casi di Covid-19. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, inoltre, alcuni militari croati, sloveni e albanesi, parte della missione della Nato in Kosovo (Kfor) sarebbero stati rimpatriati in quanto risultati positivi al coronavirus.(Kop)