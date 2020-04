Governo: Cdm approva decreto legislativo per attuazione Convenzione lavoro in settore pesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva, in linea con la Convenzione, tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima. Poiché l'ordinamento nazionale è già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento si limita ad individuare l'autorità competente in relazione all'Accordo sull'attuazione della Convenzione siglato il 21 maggio 2012 dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogea), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (Etf) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), nell'intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell'acquis sociale dell'Unione nel settore. Le autorità competenti sono individuate nel ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel ministero della Salute e, infine, nel ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. (Com)