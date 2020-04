Cina-Usa: viceministro Esteri a "Nbc", no a indagini arbitrarie su coronavirus basate su presunzione di colpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone a una eventuale indagine internazionale "basata sulla presunzione di colpa" a proposito dell'origine della pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri, Le Yucheng, in un'intervista esclusiva con l'emittente statunitense "Nbc". "Siamo sinceri e aperti. Sosteniamo i contatti professionali tra scienziati e gli scambi di esperienze", ha affermato Le. "Ciò a cui ci opponiamo sono accuse infondate nei confronti della Cina", ha ribadito il viceministro, aggiungendo che non si dovrebbe prima accusare la Cina e poi avviare presunte indagini internazionali per raccogliere le prove. Ieri, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, era già intervenuto sulla questione affermando che il popolo statunitense e il mondo interno devono sapere quando il coronavirus ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti. Le osservazioni sono arrivate in risposta alle dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha chiesto al Partito comunista cinese (Pcc) di essere "trasparente" sull'origine della pandemia di coronavirus. "Il Pcc è stato aperto, trasparente e responsabile nella risposta alla Covid-19. Due esperti statunitensi erano in Cina in missione congiunta con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) alla fine di gennaio. Perché non viene chiesto agli esperti statunitensi di individuare quando il virus è arrivato negli Stati Uniti? Il popolo statunitense ha bisogno di risposte. Anche il mondo ha il diritto di sapere", ha scritto il portavoce sul suo profilo Twitter. La stampa cinese evidenzia che il primo caso confermato del coronavirus è stato segnalato negli Stati Uniti il 21 gennaio, ma sottolinea la mancanza di chiarezza su quando il virus sia effettivamente iniziato nel paese. (segue) (Cip)