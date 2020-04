Cina-Usa: viceministro Esteri a "Nbc", no a indagini arbitrarie su coronavirus basate su presunzione di colpa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ieri, Pompeo è tornato a chiedere libero accesso per la comunità internazionale all'Istituto di virologia di Wuhan, dal quale, stando ad alcune fonti d'intelligence citate nelle scorse settimane dalla stampa statunitense, potrebbe aver avuto origine l'epidemia. "Sussistono seri dubbi sui laboratori all'interno della Cina. Temo ancora che il Partito comunista non ci stia raccontando tutto ciò che sta accadendo. Nonostante i nostri migliori sforzi per inviare esperti in loco, la Cina continua a cercare di nascondere le informazioni in suo possesso. Questo è sbagliato, rappresenta una minaccia per il mondo. Dobbiamo andare fino in fondo per capire che cosa è realmente accaduto", ha affermato il capo della diplomazia di Washington. L'idea che la pandemia di coronavirus abbia avuto origine da "un incidente di laboratorio" più che da un naturale processo di zoonosi sembra fare sempre più proseliti a Washington. Negli Stati Uniti, dove i dati su contagi e decessi da Covid-19 si fanno di giorno in giorno più pesanti, l'amministrazione guidata dal presidente Donald Trump sta insistendo con crescente determinazione sulla necessità di fare luce su quanto accaduto a Wuhan, in Cina, tra il novembre del 2019 e il gennaio del 2020. La Casa Bianca non è persuasa della buona fede di Pechino né in merito all'origine del virus, né in merito alla gestione delle prime fasi dell'emergenza. E questo lo hanno chiarito, negli ultimi giorni, i massimi vertici dell'amministrazione: il presidente Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo, il segretario alla Difesa Mark Esper, il capo di Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa Mark Milley. Al punto che ipotesi che fino a poco tempo fa venivano relegate al rango di "teorie del complotto" hanno finito per costituire un nuovo capitolo delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Cip)