Cina-Usa: viceministro Esteri a "Nbc", no a indagini arbitrarie su coronavirus basate su presunzione di colpa (3)

- Un capitolo iniziato con un'inchiesta pubblicata dall'emittente televisiva "Fox News", la voce più vicina alla Casa Bianca nell'universo media statunitense. "È sempre più certo – si legge nell'articolo, che cita diverse fonti anonime e documenti "a fonte aperta" – che la pandemia di coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan": la Cina avrebbe voluto utilizzare l'agente "non come arma biologica" ma "come strumento per dimostrarsi alla pari o superiore agli Stati Uniti nella capacità di identificare e contrastare i virus". Secondo tale teoria, il "paziente zero" sarebbe stato uno scienziato o un dipendente dell'Istituto di virologia che avrebbe successivamente trasmesso il contagio alla popolazione cittadina. Successivamente, le autorità della Cina avrebbero messo in piedi "l'insabbiamento più costoso di tutti i tempi". Non vi sono prove "definitive" che tutto questo sia realmente accaduto, ammette "Fox News", ma tutte le fonti concordano su un punto: il governo cinese ha tenuto per sé un'enorme quantità di dati e informazioni sul coronavirus e sulla sua origine. (segue) (Cip)