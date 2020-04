Cina-Usa: viceministro Esteri a "Nbc", no a indagini arbitrarie su coronavirus basate su presunzione di colpa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando gli è stato chiesto un parere sulle ipotesi tracciate da "Fox News", Trump ha dichiarato: "Ne parleremo sempre di più. E vedremo". Il suo segretario di Stato, Pompeo, ha parimenti alimentato il sospetto: "La Cina – ha detto – deve essere chiara su ciò che sa" e spiegare "esattamente come si è diffuso il virus". Il capo della diplomazia di Washington continua a chiamare il coronavirus "il virus di Wuhan". "Il Partito comunista cinese non ha dato agli Stati Uniti l'accesso ai dati necessari sin dall'inizio. Noi sappiamo di questo laboratorio. Sappiamo dei mercati di animali vivi. Sappiamo che il virus ha avuto origine a Wuhan. Tutte queste cose vanno messe insieme. C'è ancora tanto che non sappiamo, ed è di questo che parla il presidente. Abbiamo bisogno di ricevere risposte", ha spiegato Pompeo. A fargli eco è stato il collega della Difesa Esper, che ha sottolineato come "non ci si possa fidare del Partito comunista cinese". Infine il generale Milley ha ricordato come non vi sia alcuna certezza sull'origine del virus e come, sebbene l'ipotesi più accreditata dall'intelligence è che la pandemia abbia genesi naturale, tutte le opzioni restano al vaglio. (segue) (Cip)