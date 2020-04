Cina-Usa: viceministro Esteri a "Nbc", no a indagini arbitrarie su coronavirus basate su presunzione di colpa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tali voci va aggiunto un articolo del "Washington Post", che il 14 aprile ha rivelato – menzionando cablogrammi diplomatici – che a più riprese funzionari dell'ambasciata Usa a Pechino hanno lanciato l'allarme sulla sicurezza dell'Istituto di virologia di Wuhan. Nel gennaio del 2018 per la prima volta l'ambasciata degli Stati Uniti in Cina ha inviato scienziati e diplomatici in missione al laboratorio. L'ultima visita è del marzo successivo ed è stata guidata dal console generale a Wuhan, Jamison Fouss, e dal consigliere dell'ambasciata per l'Ambiente, la Scienza, la Tecnologia e la Salute, Rick Switzer. A darne notizia, all'epoca, era stato lo stesso Istituto di virologia cinese sul suo portale internet (che oggi non ne porta più traccia). Nei loro cablogrammi, i funzionari statunitensi hanno lanciato l'allarme sul lavoro condotto all'interno del laboratorio sui coronavirus dei pipistrelli e sulla loro potenziale trasmissione agli esseri umani che, si legge nei documenti, "alimenta il rischio di una nuova pandemia del tipo Sars". Nel contempo, gli esperti hanno notato come "il laboratorio era fortemente a corto di tecnici appropriatamente formati". (Cip)