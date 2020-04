Governo: Cdm impugna due legge regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm ha poi deliberato di non impugnare la legge della regione Sicilia n.3 del 03/03/2020, recante "Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento"; la legge della regione Sicilia n. 5 del 03/03/2020, recante "Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23"; la legge della regione Sicilia n. 6 del 03/03/2020, recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie"; la legge della regione Toscana n. 16 del 03/03/2020, recante "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017"; la legge della regione Toscana n. 17 del 03/03/2020, recante "Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale"; la legge della regione Sardegna n. 7 del 06/03/2020, recante "Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca"; la legge della regione Sardegna n. 9 del 09/03/2020, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; la legge della regione Abruzzo n. 7 del 02/03/2020, recante "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)"; la legge della regione Abruzzo n. 8 del 02/03/2020, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018, e ulteriori disposizioni di carattere urgente"; la legge della regione Toscana n. 18 del 04/03/202019, recante "Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6"; la legge della regione Toscana n. 19 del 05/03/2020, recante "Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012"; la legge della regione Toscana n. 20 del 05/03/2020, recante "Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005"; la legge della regione Marche n. 7 del 05/03/2020, recante "Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del "Teatro Educazione""; la legge della regione Marche n. 8 del 05/03/2020, recante "Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro"; la legge della regione Marche n. 9 del 05/03/2020, recante "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari; la legge della regione Marche n. 11 del 09/03/2020, recante "Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali"; la legge della regione Sardegna n. 10 del 12/03/2020, recante "Legge di stabilità 2020"; la legge della regione Sardegna n. 11 del 12/03/2020, recante "Bilancio di previsione triennale 2020-2022". (segue) (Com)