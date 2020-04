Ue: Gentiloni a "Les Echos", necessario affrontare insieme la crisi del Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il commissario europeo, il piano di rilancio economico “dovrà rispondere a tre missioni. Prima di tutto rafforzare la resilienza delle nostre società attraverso le spese sociali, questo significa sostenere l'impiego, lottare contro la povertà, investire nella salute o nell'educazione. In seguito dovremo rimanere focalizzati sui nostri obiettivi strategici che sono la sostenibilità ambientale e l'investimento nell'innovazione e il digitale”, afferma il commissario, aggiungendo come terzo punto un “obiettivo macroeconomico”: “senza mutualizzare i debiti del passato bisogna colmare le differenze tra settori o regioni per evitare di aggravare l'indebitamento degli Stato alle finanze pubbliche meno robuste”. (Frp)