Coronavirus: Fico, in Italia lavori Parlamento più intensi che in altri Paesi europei (2)

- Quanto ai lavori, Fico aggiunge: "Abbiamo intanto definito il calendario della prossima settimana: martedì il decreto Covid, che proseguirà nei giorni successivi. Mercoledì e giovedì si terranno anche le informative del ministro per il Sud Provenzano e del ministro della Cultura Franceschini. Dopo il decreto invece si esaminerà la mozione delle opposizioni sulle libertà costituzionali. Finora il lavoro delle camere si è concentrato sulle questioni connesse all'emergenza Covid 19 e agli atti indifferibili e urgenti. Ci apprestiamo con il calendario di maggio - che definiremo più precisamente la prossima settimana - ad avviare una ripresa ordinaria dell'attività parlamentare, quindi non solo provvedimenti legati all’emergenza. Il Parlamento - ribadisce - è un pilastro della nostra democrazia, punto di riferimento per tutti i cittadini. Il momento che stiamo vivendo è molto delicato e complesso, proseguiremo nel nostro lavoro per dare tutte le riposte di cui i cittadini hanno bisogno". (Rin)