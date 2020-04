Coronavirus: D’Incà, ordinanze regionali che differiscono rispetto alle direttive nazionali creano confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ordinanze regionali che differiscono rispetto alle direttive nazionali creano confusione. Lo afferma il ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà ai microfoni di Radio Anch’io. “Decisioni di alcuni governatori prese per appartenenza politica o anche solo per protagonismo producono incertezza nei cittadini. Ci vuole senso di responsabilità”, dichiara il ministro, secondo cui se il decreto aprile ha bisogno di più tempo per essere varato è perché contiene misure per un ammontare record di 55 miliardi di euro. “Serve un controllo attento perché ogni singola risorsa possa essere fruibile dai cittadini, in questo momento di grande difficoltà”, aggiunge D’Incà.(Rin)