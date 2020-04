Mali: ucciso l'emiro di Al Qaeda della regione del Sahara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'algerino Abu Yahya, emiro di Al Qaeda nel Maghreb islamico nella regione del Sahara, è stato ucciso durante l'attacco alla caserma dell'esercito maliano a Bamba (circondario di Bourem, nella regione di Gao, in Mali) nel mese di febbraio ad opera del gruppo Nousratou Al Islam We Al Mouslimine. Fonti mauritane citate dall'agenzia di stampa “Sahara media” hanno aggiunto che il gruppo voleva mantenere il segreto della morte del suo leader, in attesa dell'avvio di una grande operazione in Mali, come è tradizione da quasi vent'anni. Le stesse fonti rivelano che Al Qaeda ha scelto come successore di Abou Yahya, Abderrahmane Talha El Mekeni, detto Talha Elliby. L'emirato del Grande Sahara è stato formato dai combattenti dell'organizzazione che entrarono nel nord del Mali, all'inizio del terzo millennio, guidati all'epoca sempre da un algerino, Nabil Abou Alkama. (Res)