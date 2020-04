Vietnam: celebrazioni online per il 45mo anniversario della fine della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam celebra oggi, perlopiù su Internet e tramite i media, il 45mo anniversario della liberazione di Saigon (noto anche come la caduta di Saigon), evento che ha segnato la fine della Guerra del Vietnam. L’anniversario, che nel Vietnam è divenuto una giornata di festa nazionale, è stato celebrato dalle ore 8 di stamattina nella città del Vietnam meridionale, ribattezzata Ho Chi Minh City dopo la guerra e divenuta oggi il principale hub commerciale del paese. Nonostante le autorità vietnamite abbiano revocato la quasi totalità delle misure emergenziali per il contenimento della pandemia di coronavirus, sono state però cancellate le parate e gli eventi pubblici di massa più importanti. Sono state invece organizzate esibizioni e commemorazioni online, cui leader e rappresentanti delle comunità locali, membri delle forze armate e veterani, intellettuali e rappresentanti delle comunità all’estero potranno assistere pubblicamente in assembramenti di non più di 30 persone. Il Vietnam rinnoverà la propria leadership a gennaio 2021, in occasione della convenzione del Partito comunista cje si svolge in quel paese a cadenza quinquennale.(Fim)