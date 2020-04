Coronavirus: Usa, Fauci annuncia scelta remedisivir come trattamento farmacologico standard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il farmaco sperimentale remedisivir, prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense Gilead, potrebbe essere il primo farmaco di provata efficacia nel trattamento dei sintomi del nuovo coronavirus, Lo ha dichiarato ieri, 29 aprile, il dottor Anthony Faucy, infettivologo e principale esperto di riferimento dell’amministrazione presidenziale Usa nel contesto dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Fauci ha presentato i risultati dei test clinici effettuati dall’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive Usa, che hanno convinto le autorità sanitarie statunitensi a scegliere il remedisivir come trattamento farmacologico standard per i pazienti affetti da Covid-19, responsabile della morte di oltre 50mila persone negli Stati Uniti. Fauci ha paragonato i risultati dei test alla scoperta del primo farmaco per il trattamento dell’Hiv, oltre trent’anni fa.(Nys)