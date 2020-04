Usa-Corea del Sud: Trump, Seul ha accettato di aumentare contributo a costi difesa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore di Seul, Jeong Eun-bo, ha annunciato alcuni progressi il 13 gennaio, al termine di una visita ufficiale a Washington per colloqui con la controparte statunitense, James DeHart. “Valutiamo ci sia stato un progresso di una certa portata, e abbiamo aumentato la nostra comprensione reciproca tramite i negoziati condotti sinora”, ha dichiarato Jeong di ritorno a Seul. “Lavoreremo per raggiungere un accordo il prima possibile, secondo termini mutualmente accettabili e in modo tale da minimizzare i vuoti e contribuire al contempo a rafforzare l’alleanza Corea del Sud-Usa e la postura difensiva degli alleati”, ha aggiunto il funzionario. Fonti governative statunitensi hanno fornito indicazioni che suggeriscono un avanzamento dei negoziati tra i due paesi per rivedere l’accordo di condivisione dei costi di stazionamento, noto come Special Measures Agreement. (segue) (Nys)