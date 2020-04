Usa-Corea del Sud: Trump, Seul ha accettato di aumentare contributo a costi difesa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre Jeong aveva dichiarato che Seul non intende farsi carico dei costi di stazionamento delle Forze Usa al di fuori della Penisola coreana. La dichiarazione era giunta all’indomani di una sessione di colloqui con l’omologo statunitense, James DeHart, conclusasi senza un accordo tra i due paesi per il rinnovo dell’accordo di condivisione dei costi, noto come Special Measures Agreement (Sma). “L’Sma ha le sue radici sullo Status of Forces Agreement (l’accordo di cooperazione alla difesa tra i due paesi). Sotto questo aspetto, manteniamo la nostra posizione secondo cui l’Sma dovrebbe essere mantenuto nella sua forma attuale. La nostra posizione ha solide basi di diritto”, ha detto Jeong, secondo cui Seul ha messo in chiaro con l’alleato statunitense che non intende aumentare il proprio contributo ai costi di stazionamento. (segue) (Nys)