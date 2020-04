Cina: coronavirus, quattro nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha registrato un totale di 1.664 casi importati. Di questi, 1.139 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 525 sono stati trattati con 13 in gravi condizioni. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. La commissione ha affermato che dieci persone, tra cui sette dall'estero, sono ancora sospettate di essere infettate dal virus. Secondo la commissione, 8.032 contatti stretti sono ancora sotto osservazione medica dopo che 708 persone sono state dimesse dall'osservazione medica nella giornata di ieri. Non sono stati segnalati nuovi casi confermati di Covid-19 nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio della pandemia, secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria provinciale. Ciò indica che l'Hubei non ha visto nuovi casi confermati di coronavirus per 26 giorni consecutivi a partire dal 4 aprile. (segue) (Cip)