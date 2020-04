Taiwan: gruppo pro-indipendenza chiede una nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione per una nuova Costituzione di Taiwan (Tncw), gruppo pro-indipendenza fondato e guidato dall’ex consigliere presidenziale Koo Kwang-mingh chiede di indire un referendum sulla stesura di una nuova Costituzione, un tema controverso che torna periodicamente ad animare il dibattito pubblico nell’Isola, ritenuta da Pechino una provincia cinese secessionista. Il gruppo guidato da Koo chiede a gran voce che il referendum venga organizzato in tempi brevi, e in particolare nel prossimo mese di agosto. La Cina ha già reagito con un avvertimento, ribadendo che qualsiasi “attività separatista” da parte di Taiwan costituisce un “vicolo cieco”. Contro l’ipotesi di un referendum per una nuova Costituzione si è espresso anche il Kuomintang, principale partito dell’opposizione parlamentare taiwanese. (segue) (Cip)