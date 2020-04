Taiwan: gruppo pro-indipendenza chiede una nuova Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Koo sostiene che la sua organizzazione abbia già raccolto 3mila firme per indire il referendum, oltre un migliaio in più rispetto alla soglia minima di 1.931 adesioni previste dalla legge taiwanese per la formale proposta di un referendum di iniziativa popolare. Nelle intenzioni della Fondazione, il referendum rivolgerebbe ai cittadini di Taiwan due quesiti: “Sostiene il presidente nell’avvio di un processo di riforma costituzionale a Taiwan?; e “Sostiene il presidente nel varo di una nuova costituzione che rifletta l’attuale realtà di Taiwan?”. Secondo Lin Yi-cheng, direttore esecutivo della Tncw, i 30 anni di democratizzazione intrapresi da Taiwan devono ora culminare in un processo che ne risolva il tema aperto dell’identità nazionale, e ne consolidi la posizione come attore legittimo sul palcoscenico internazionale. “Trent’anni fa, solo il 13 per cento della popolazione (di Taiwan) si riteneva taiwanese e non-cinese”, ha dichiarato Lin a “Vioce of America”. “Nel 2020, tale percentuale è aumentata all’83 per cento”. (Cip)