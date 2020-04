Usa: giudice federale conferma blocco temporaneo dei flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale dello Stato Usa dell’Oregon ha giudicato legittimo il decreto esecutivo del presidente Usa, Donald Trump, che ha introdotto un blocco di 60 giorni all’emissione delle Green Card, i permessi di soggiorno permanenti, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso negli Stati Uniti. Il provvedimento, inizialmente presentato dallo stesso Trump come una sospensione totale dei flussi migratori in entrata nel paese, è stata in realtà rimodulata, per consentire ad esempio l’ingresso di titolari di permessi di lavoro stagionali necessari a settori come l’agricoltura. Gli avversari del presidente e diverse associazioni pro-immigrazione si sono comunque rivolte alla magistratura federale con l’obiettivo di invalidare il provvedimento. (segue) (Nys)