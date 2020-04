Usa: giudice federale conferma blocco temporaneo dei flussi migratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta è stata respinta dal giudice della Corte d’appello federale del Nono distretto (Oregon), Michael Simon, che pure lo scorso autunno aveva bocciato un decreto presidenziale per il blocco degli ingressi di immigrati non in grado di sostenere autonomamente i costi dell’assistenza sanitaria. Il giudice ha bocciato la posizione dei querelanti, già utilizzata negli ultimi anni per bloccare altri provvedimenti di Trump in materia di immigrazione: secondo i detrattori di Trump, dai provvedimenti del presidente in materia di immigrazione sarebbe possibile desumere una posizione di ostilità ideologica nei confronti dei migranti. (Nys)