Usa-Corea del Nord: Pompeo, perseguire denuclearizzazione a dispetto di cambi leadership

- Gli Stati Uniti intendono perseguire la denuclearizzazione della Corea del Nord indipendentemente da eventuali cambi al vertice della leadership di quel paese. Lo ha dichiarato ieri il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di una intervista a "Fox News", precisando però che l’amministrazione presidenziale Usa non dispone di alcuna informazione che confermi le indiscrezioni relative alla grave malattia o alla morte di Kim Jong-un. “Non ho nulla da aggiungere in merito allo status del presidente Kim”, ha dichiarato Pompeo, che però ha ricordato di aver incontrato in più di una occasione la sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, figura che potrebbe assumere la guida della Corea del Nord nel caso di un cambio della leadership. “La nostra missione resta la stessa, indipendentemente da quanto trapeli dalla Corea del Nord in merito alla leadership, (…) ovvero la denuclearizzazione completa e verificata della Corea del Nord”. Durante l'intervista, Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti osservano da vicino gli sviluppi in Corea del Nord, inclusa l’evoluzione della pandemia in quel paese e il rischio di una carestia. (segue) (Nys)