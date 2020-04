Usa-Corea del Nord: Pompeo, perseguire denuclearizzazione a dispetto di cambi leadership (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità d’intelligence degli Stati Uniti ha accelerato la raccolta di informazioni riguardo Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, in un contesto di incertezza riguardo le condizioni di salute di quest’ultimo. Pur in assenza di chiare evidenza di una grave debilitazione o della morte di Kim,come sostenuto da indiscrezioni di stampa internazionali che si susseguono da oltre una settimana, gli Stati Uniti hanno assunto iniziative in vista di una possibile successione al potere in Corea del Nord. Lo ha dichiarato Bruce Klingner, ex funzionario con 20 anni di esperienza presso la Central Intelligence Agency (Cia) e la Defense Intelligence Agency (Dia), e membro del think tank Heritage Foundation, con sede a New York. Klingner ha spiegato che la Cia conduce “analisi della leadership” separate rispetto alle più generiche “analisi politiche” dei singoli Paesi, per tentare di maturare una efficace comprensione dei capi di Stato. (segue) (Nys)