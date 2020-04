Corea del Sud: 36 morti nel rogo di un cantiere edile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 36 persone hanno perso la vita in un incendio sviluppatosi presso il sito di costruzione di un grande centro logistico a sud-est di Seul ieri, 29 aprile. Il dipartimento dei Vigili del fuoco di Incheon ha comunicato che nel rogo sono rimaste ferite anche 10 persone. A causare le fiamme, propagatesi nel cantiere dalle ore 1.30 di ieri, sarebbe stato materiale infiammabile utilizzato per lavori di isolamento nei piani sotterranei dell’edificio in costruzione. Al momento dell’incidente, presso il cantiere lavoravano in tutto circa 80 persone. Secondo l’agenzia di stampa “Yonhap”, l’edificio dovrebbe diventare un centro logistico e di stoccaggio di prodotti surgelati, con due piani sotterranei e quattro sopra il livello del terreno. (Git)