- Un giudice federale statunitense ha dissecretato documenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) che sollevano dubbi sulla gestione delle indagini a carico del generale Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump. Flynn è stato il primo imputato di alto profilo nel processo “russiagate” sull’ipotetica collusione tra la campagna elettorale del presidente e la Russia, che per due anni ha tenuto in scacco l’attuale amministrazione presidenziale. I documenti dissecretati includono una nota scritta di Bill Priestap, allora direttore del controspionaggio dell’Fbi, nel quale viene suggerita agli agenti dell’agenzia la condotta da adottare negli interrogatori a carico del generale Flynn: “Quale dovrebbe essere il nostro obiettivo? L’ammissione della verità, o spingerlo a mentire, così da poterlo processare e/o farlo licenziare?”, recita la nota. “Se lo spingiamo ad ammettere di aver violato il Logan Act (legge che proibisce i negoziati da parte di cittadini Usa non autorizzati con governi stranieri), possiamo trasmettere la questione al dipartimento di Giustizia, e lasciare che decida. Oppure, se inizialmente lo spingiamo a formulare testimonianze non veritiere, poi gli presentiamo (parte omessa) e lui ammette, possiamo trasmettere al dipartimento di Giustizia”, prosegue la nota. (segue) (Nys)