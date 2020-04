Usa: russiagate, nuovi documenti dell’Fbi sollevano dubbi sul processo a Michael Flynn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento pare descrivere esattamente quanto avvenuto a Flynn nel 2017: il generale ha ammesso di aver violato il Logan Act tramite la sua partecipazione retribuita ad alcuni eventi organizzati dal governo della Turchia, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di consigliere del presidente Trump, ed è stato successivamente processato e condannato, in una vicenda di grande profilo nell’ambito delle indagini sulle intromissioni elettorali della Russia nella campagna presidenziale del 2016. Il processo a carico di Flynn e la sua condanna sono considerati, secondo la “Cnn”, “uno dei principali successi” dell’indagine sul russiagate del procuratore speciale Robert Mueller, che è durata due anni ed ha portato alla condanna di diverse figure vicine a Trump, perlopiù per reati avulsi al filone principale delle indagini. Il lavoro di Mueller non ha però portato alla conferma dei presunti contatti tra la campagna di Trump e il governo russo. Flynn e i suoi legali intendono riaprire la vicenda, e accusano l’Fbi e il dipartimento di Giustizia di irregolarità nelle procedure investigative. (Nys)