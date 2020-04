Giappone: coronavirus: governo proroga stato di emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende prorogare lo stato di emergenza in vigore sull’intero territorio nazionale a causa della pandemia di coronavirus oltre la scadenza del 6 maggio. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano “Nikkei”, secondo cui le autorità reputano ancora preoccupante la traiettoria dei contagi nel paese. I cittadini giapponesi potrebbero essere esortati ad evitare le uscite non necessarie per un altro mese, sulla base di una proposta che verrà discussa dagli esperti del governo nella giornata di domani, venerdì primo maggio. “E’ ancora molto difficile stabilire se saremo in grado di dire “è finita” entro il 6 maggio”, ha dichiarato ieri il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, nel corso di una sessione parlamentare alla Camera alta. Durante l’incontro in programma domani verrà valutata la propagazione del virus e il successo delle misure di distanziamento sociale in vigore nel paese, cui i cittadini partecipano su base volontaria. Tra le ipotesi allo studio del governo ci sarebbe l’estensione dello stato di emergenza al prossimo 7 giugno. (segue) (Git)