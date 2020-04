Lazio: Tripodi (Lega), direttore protezione civile regionale mente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Regione lo scontro sulla vicenda mascherine. Scrive in una nota il capogruppo della Lega Orlando Angelo Tripodi. "Perché Carmelo Tulumello non ha proferito parola il 20 aprile nella commissione Bilancio-Protezione civile? Come mai il Direttore della Protezione civile scappa dalle nostre domande e nega a 'le Iene' il preventivo vantaggioso della Exor, più basso di 1,07 euro per le Ffp2 e di 1,37 per le Ffp3, rispetto a quello di Ecotech? E ancora: ci sono altre società inadempienti sulla fornitura dei dispositivi di protezione individuale? Insomma, Tulumello mente come il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori sulle polizze garanzia emesse dalla Seguros Dhi-Atlas e non dalla Itc Broker? Si governa così una Regione? Nicola Zingaretti venga subito in aula''. (Rer)