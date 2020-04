Coronavirus: Di Maio, allo Spallanzani ho incontrato persone speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” ho incontrato persone speciali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebbok. “Nei loro occhi la consapevolezza di quello che sta accadendo nel nostro Paese e la speranza di non vanificare tutti i sacrifici fatti fino adesso. Medici, infermieri, operatori sociosanitari stanno lottando notte e giorno contro il coronavirus, in tutta Italia”, ha dichiarato Di Maio. “Hanno salvato tante vite, ma hanno anche visto colleghi morire. Stanno dando il massimo, lavorando silenziosamente. Usciremo da questa crisi e sarà soprattutto grazie al loro impegno”, ha concluso.(Res)