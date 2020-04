Usa: l'Empire State Building si colora di blu per onorare i lavoratori della metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Empire State Building s'illuminerà di blu stasera per rendere omaggio ai lavoratori della metro di New York, che hanno mantenuto in funzione i trasporti pubblici della città durante la pandemia di coronavirus. "I nostri dipendenti lavorano instancabilmente per mantenere la città in movimento e portare i dipendenti essenziali verso le loro destinazioni, anche durante la pandemia di Covid-19", ha dichiarato il presidente e amministratore di Metropolitan Transport Autority, Patrick Joye, in una nota. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Sono tra gli eroi di questo momento nella storia. Li onoriamo ogni giorno per la loro dedizione e stasera tutti in vista dell'Empire State Building sapranno che altri si uniranno a noi per onorare e ringraziare i nostri dipendenti", ha aggiunto Joy. Il blu è il colore ufficiale dell'Mta, secondo una dichiarazione della società. Da venerdì scorso, l'Empire State Building è stato illuminato con colori diversi per onorare i vari lavoratori in prima linea nella pandemia. Venerdì, la torre ha illuminato le luci gialle, bianche e blu con un effetto sirena per onorare la polizia, mentre sabato le luci erano blu, bianche e blu a sostegno della comunità medica. (Nys)