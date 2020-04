Usa: Trump, niente fondi federali alle 'città santuario'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di non pensare che gli Stati con le cosiddette "città del santuario", quelle che rifiutano di applicare le normative in materia di immigrazione irregolare, debbano ricevere fondi di salvataggio federali. Lo riporta l'emittente "Cnn". Riferendosi alle città che ospitano un numero elevato di immigrati irregolari, offrendogli protezione legislativa, Trump ha detto: "Non credo che dovreste avere città santuario se ricevono quel tipo di aiuto. Se hai bisogno di aiuti per le città e gli Stati con i numeri di cui parlate, miliardi di dollari, non credo che dovresti avere città rifugio", ha detto Trump. Per alcuni analisi si tratterebbe di una ritorsione nei confronti dei democratici che combattono contro la politica anti migratoria del presidente. Trump ha aggiunto: "Non vedo la possibilità di aiutare le città e gli Stati se stanno per diventare un santuario, perché tutto ciò che 'santuario' significa per me è proteggere molti criminali". (Nys)