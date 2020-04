Coronavirus: Gelmini, Pd Lombardia contro Gallera? Tradito spirito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano, dichiara in una nota: "La richiesta del Partito democratico lombardo di sfiducia per l'assessore Gallera è un atto proditorio. Un tradimento nei confronti non solo di quello spirito repubblicano più volte evocato dal presidente Mattarella, ma anche dell'intera Lombardia, che è ancora nel pieno di una emergenza sanitaria di proporzioni mai viste. Non pretendevamo le medaglie da parte dei dem, ma certo non ci aspettavamo un atto di sciacallaggio politico di questo livello. Attendiamo dal sindaco Sala in primis, ma anche dal segretario nazionale del partito Zingaretti, una presa di distanza netta ed inequivocabile. Forza Italia, movimento al quale l'assessore Gallera orgogliosamente appartiene, respingerà questo attacco vile, continuando ad agire con senso di equilibrio e di responsabilità nei confronti del Paese".(Com)