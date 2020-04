Trasporto aereo: Alitalia, dal 4 maggio distanziamento garantito su tutti i voli da e per la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ai voli operati da e per la Sicilia, la compagnia Alitalia specifica che le misure di distanziamento richieste dal protocollo sanitario anti Covid-19 sono garantire per ora solo sui voli di rientro in dall'estero, mentre sui voli nazionali potranno essere rispettate a partire dal 4 maggio. Lo riferisce in un comunicato stampa Alitalia, precisando che la compagnia ha da tempo predisposto una autolimitazione con un riempimento massimo del 55 per cento dei posti disponibili.(Com)