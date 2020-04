Usa: la capitalizzazione di Amazon è aumentata di 90 miliardi dall'inizio della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitalizzazione di mercato di Amazon è cresciuta di oltre 90 miliardi per raggiungere i massimi da metà febbraio, aggiungendo altri cinque miliardi alla fortuna del fondatore e amministratore delegato Jeff Bezos. Lo riporta la stampa internazionale. L'ottimismo sulla riapertura progressiva dell'economia statunitense ha alimentato un rally a Wall Street nelle ultime settimane, ma l'indice Standard's & Poor 500 rimane in calo del 13 per cento dal 19 febbraio, poco prima che la paura causata dal coronavirus attanagliasse Wall Street e ponesse fine alla fase di rialzo del marcato più consistente degli ultimi 11 anni. Con lo shopping online in forte espansione mentre milioni di persone restano a casa ed evitano i negozi tradizionali, le azioni di Amazon sono aumentate del nove per cento nello stesso periodo, incluso un balzo del due per cento stasera.(Nys)