Scuola: Orfini, presentati emendamenti al senato, bene Pd

- Il gruppo del Partito democratico al Senato insieme ai colleghi di Liberi e uguali "ha presentato un emendamento per modificare le procedure di reclutamento dei docenti precari così da garantire un meccanismo serio ed equo di stabilizzazione dei precari". Ne dà notizia in un comunicato il deputato democratico, Matteo Orfini. "Non so come andrà a finire questa battaglia, ma ringrazio i nostri senatori per aver fatto la scelta giusta", aggiunge. (Com)