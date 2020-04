Nato: un elicottero militare canadese è scomparso nelle acque fra Grecia e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero militare canadese con a bordo tre persone impiegato in un'operazione della Nato in corso nel Mediterraneo è scomparso nelle acque fra Grecia e Italia. Lo riferisce l’emittente televisiva statale greca “Ert”, secondo cui ci sarebbero anche due fregate, una italiana e una turca entrambe facenti parte della missione della Nato, impegnate nelle ricerche dell’elicottero. Le autorità greche hanno riferito di non essere state invitate a partecipare alle attività di ricerca in quanto l'area in cui è scomparso il velivolo è lontana dalla terraferma e al di fuori dell'area in cui il paese è responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio.(Gra)