Usa: Volkswagen posticipa indefinitivamente la riapertura in Tennessee

- Volkswagen ha annunciato oggi che posticiperà a data da destinarsi la riapertura del suo impianto di assemblaggio nel Tennessee, che sarebbe dovuto ripartire il 3 maggio. Lo riporta la stampa internazionale. La casa automobilistica tedesca ha dichiarato prima che prima di fissare una nuova data per la riapertura, "peserà la prontezza della base di fornitori, nonché la domanda del mercato e lo stato dell'epidemia di Covid-19". La produzione statunitense di VW è stata sospesa dal 21 marzo. Diverse case automobilistiche negli Stati Uniti avevano sperato di iniziare a riavviare la produzione all'inizio di maggio, ma devono affrontare diversi ostacoli, tra cui i decreti in Stati-chiave come il Michigan che limitano le operazioni commerciali non essenziali. Le "Big Three", ossia i principali colossi dell'auto di Detroit hanno avuto continui colloqui con il sindacato United Auto Workers (Uaw) sulle condizioni necessarie per riprendere la produzione, che non sembra poter iniziare prima del 18 maggio. L'Uaw ha recentemente affermato che ripartire all'inizio di maggio sarebbe "troppo presto e troppo rischioso". (Nys)