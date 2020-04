Libia: forze Haftar annunciano tregua umanitaria per Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar hanno annunciato una tregua umanitaria in Libia in occasione del mese di Ramadan. L'annuncio è attivato questa sera tramite il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, nel corso di una conferenza stampa a Bengasi. L'ufficiale libico ha spiegato che "il comando generale ha accolto l'appello della Comunità internazionale per una tregua umanitaria nel mese di Ramadan". Al Mismari ha tuttavia sottolineato: "Risponderemo però a qualsiasi violazione da parte delle forze del Governo di accordo nazionale". L'Lna quindi "ha fermato tutte le attività militari e si riserva il diritto di rispondere a qualsiasi manovra condotta dal nemico durante questa tregua".(Lib)