Usa: New York dice sì ai matrimoni online (2)

- Prima del decreto esecutivo n. 202.20, firmato dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo una settimana fa, la legge richiedeva che i newyorkesi completassero il processo di ottenimento di una licenza matrimoniale di persona. Con l'esonero da questo requisito, la città ha creato rapidamente un'interfaccia per garantire che il processo di licenza possa completato nella parte finale online. Il nuovo sistema consentirà alle coppie di pianificare e partecipare virtualmente a un appuntamento presso lo sportello matrimoniale, caricare in modo sicuro i documenti richiesti per la licenza di nozze presso e caricare la licenza firmata per la presentazione all'impiegato comunale preposto, alla fine della cerimonia. Il sito sarà disponibile in 11 lingue e sarà disponibile per fornire servizi di traduzione su richiesta a qualsiasi coppia che lo necessiti.Il sistema dovrebbe entrare in funzione nella prima settimana di maggio. Il sindaco de Blasio ha commentato: "Abbiamo bisogno di momenti di gioia ora più che mai e non lasceremo che una pandemia ostacoli il vero amore". (Nys)