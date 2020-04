Usa: Biden, se eletto manterrò l'ambasciata a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico Usa, Joe Biden, ha affermato che sarà eletto manterrà l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele a Gerusalemme, anche se si oppone alle modalità in cui il presidente Donald Trump ha deciso di trasferirla lì. La dichiarazione è stata riportata oggi dalla stampa internazionale. "La mossa non dovrebbe essere avvenuta nel contesto in cui è avvenuta - ha detto l'ex vicepresidente degli Stati Uniti - doveva avvenire nel contesto di un accordo più ampio per aiutarci a raggiungere importanti passi avanti nel processo di pace. Ma ora che è fatto, non sposterei l'ambasciata a Tel Aviv", ha detto Biden in risposta alla domanda di un sostenitore durante una raccolta fondi virtuale con donatori della zona di Boston. L'ex vicepresidente ha affermato che avrebbe anche riaperto un consolato americano a Gerusalemme est per "coinvolgere i palestinesi" nella speranza di mantenere viva la prospettiva di una soluzione a due Stati. (Nys)