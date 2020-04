Usa: Trump, ricomincerò presto a viaggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che viaggerà in Arizona la prossima settimana, dopo settimane di permanenza a Washington a causa del Covid-19. Lo riporta l'emittente "Cnn". Le dichiarazioni sono arrivate durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca. Alla domanda se presto inizierà a viaggiare, Trump ha risposto: "Penso di sì." "Penso che andrò in Arizona la prossima settimana, e non vediamo l'ora di farlo, e spero molto presto in Ohio", ha detto Trump. Il presidente ha detto che spera che "in un futuro non troppo lontano avremo dei grandi radune". "E le persone saranno sedute una accanto all'altra", ha aggiunto. "Non riesco a immaginare una manifestazione in cui solo un quarto dei posti a sedere sono pieni". (Nys)