Coronavirus: Usa, più di 60 mila i decessi negli Stati Uniti

- Ci sono almeno 1.036.652 casi di coronavirus negli Stati Uniti e almeno 60.475 persone sono morte. Lo riporta l'emittente "Cnn", che cita i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. In tutto il mondo, sono contagiate oltre 3,2 milioni di persone, con oltre 220 mila decessi. Nelle ultime 24 ore la Johns Hopkins ha riportato 24.070 nuovi casi di coronavirus e 2.120 decessi. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo Paese al mondo per contagi e per per numero di morti, con oltre il doppio dei contagi di Spagna e Italia messi assieme. Lo Stato più colpito è come sempre New York, seguito dal New Jersey. (segue) (Nys)