Coronavirus: Usa, più di 60 mila i decessi negli Stati Uniti (2)

- Durante un incontro con i giornalisti, riporta "Cnn", il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe minimizzato la necessità ampliare il numero di test. "Vedrete alcuni numeri sorprendenti" sui test, ha spiegato Trump, prima di aggiungere: "Non so se tutto ciò sia necessario". Trump ha aggiunto che non tutti i governatori sentono di aver bisogno di test per riaprire i loro Stati. “Ci sono alcuni governatori che adorano i test, e altri che amano farlo in un modo diverso". (Nys)