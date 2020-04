Usa: un senatore democratico accusa Mitch McConnell di voler riaprire il Senato troppo presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un senatore del Partito democratico degli Stati Uniti ha accusato il leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell, di mettere in pericolo la vita dei suoi colleghi e di altri dipendenti pubblici. La colpa di McConnell, secondo il senatore Chris Van Hollen, del Maryland, e di voler riaprire il Senato la settimana prossima senza efficaci misure di protezione contro l'infezione da coronavirus. Van Hollen, il cui stato del Maryland contiene diversi sobborghi di Washington, dove vivono i lavoratori federali, ha dichiarato di aver scritto a McConnell per chiedere dettagli su come proteggere il personale quando il Senato tornerà in sessione lunedì. "Sono pronto a vedere i senatori riprendere a lavorare in Campidoglio, ma senza efficaci misure di sicurezza in atto, Mitch McConnell sta mettendo in pericolo la vita dello staff che lavora lì - inclusi molti dei miei elettori - e sta minando gli sforzi regionali per prevenire la diffusione del coronavirus ", ha dichiarato Van Hollen in una nota. "Questo è inaccettabile." (Nys)