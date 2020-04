Coronavirus: Usa, il Pentagono si impegna a produrre 20 milioni di tamponi al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato che investirà 75,5 milioni di dollari attivando il Defense Production Act per aumentare la produzione di tamponi di 20 milioni al mese, a partire da maggio. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Puritan Medical Products ha ottenuto il contratto, che costruirà rapidamente un nuovo impianto di produzione in grado di raddoppiare la sua attuale produzione mensile da 20 a 40 milioni di tamponi", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, il colonnello Mike Andrews, in una nota. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato domenica che avrebbe costretto una società americana a produrre tamponi ai sensi del Dpa, ma Peter Navarro, il consulente economico della Casa Bianca, ha chiarito a "Cnn" lunedì che la Casa Bianca prevede di utilizzare il Dpa per far defluire finanziamenti federali a Puritan Medical Supplies, in modo da incrementare la produzione". Il dipartimento della Difesa ha dichiarato che “Puritan sta assicurando una struttura a Pittsfield, nel Maine, dove costruirà la sua struttura produttiva. Puritan sta inoltre aggiungendo 150 dipendenti allo staff del nuovo stabilimento, che inizierà la produzione a maggio". "Più posti di lavoro per il Maine sono un bel bonus", ha commentato Navarro. (Nys)