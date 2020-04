Usa: New York dice sì ai matrimoni online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamerà "Project Cupid" il progetto annunciato dal sindaco di New York, Bill de Blasio, per trasferire online il processo di licenza matrimoniale. È una soluzione adottata per ovviare agli uffici chiusi durante la pandemia di Covid-19. "Il coronavirus ha cambiato il mondo in molti modi - si legge in una nota del sito della consiglio comunale della città - ma la nostra capacità di amarci e di impegnarci a vicenda non ha vacillato. Ora le coppie pronte a sposarsi non devono aspettare che la pandemia finisca per dire 'sì'. Ci meritiamo delle buone notizie e questa è sicuramente una notizia meravigliosa per tutta New York City". (segue) (Nys)