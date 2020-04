Yemen: autorità Aden annunciano coprifuoco di tre giorni per dopo casi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della città portuale di Aden, nel sud dello Yemen, hanno annunciato un coprifuoco di tre giorni e di 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo che sono stati confermati cinque casi coronavirus. L'annuncio è arrivato dal Consiglio di transizione del sud dello Yemen (Stc), il gruppo separatista che lo scorso 26 aprile ha annunciato l’autogoverno nei governatorati meridionali, tra cui Aden. La città di Aden è la sede provvisoria del governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi dopo l’espulsione delle autorità riconosciute dalla capitale Sana’a avvenuta alla fine del 2014 per mano dei ribelli sciiti Houthi. Nel 2015 Hadi ha richiesto il sostegno dei paesi del Golfo contro l’insurrezione nel nord del paese appoggiata dall’Iran, con l’Arabia Saudita egli Emirati che hanno organizzato un’alleanza di vari paesi per contrastare i ribelli Houthi. Nel 2019, una parte delle forze dello Yemen meridionale ha annunciato la volontà di autogovernarsi non riconoscendo l’autorità dell’esecutivo di Hadi, aumentando ulteriormente la crisi nel paese. L’Stc e le forze governative hanno raggiunto un accordo nel novembre 2019 a Riad in Arabia Saudita, tuttavia, nelle ultime settimane le forze separatiste hanno annunciato l’intenzione di autogovernarsi, aprendo la via ad una nuova crisi. L'Arabia Saudita ha sottolineato la necessità di ripristinare la situazione di normalità ad Aden, portandola alle condizioni esistenti prima dell'annuncio dell’Sts.(Res)