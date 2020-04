Coronavirus: ecco le misure di sicurezza per organizzare i lavori in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguendo le indicazioni del collegio dei Questori e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie è stato deciso dall'odierna conferenza dei capigruppo di Montecitorio di organizzare i lavori di Aula, contenendoli in un arco temporale di massimo tre ore consecutive con votazioni. Si procederebbe successivamente alla sanificazione per poi poter riavviare l'attività in Aula. Da domani, inoltre, saranno attivate tribune per un totale di 509 posti in Aula da cui è possibile votare e intervenire. In caso di presenza di un numero superiore di deputati sarà decisa nella capigruppo una modalità diversa di votazione, eventualmente dunque con appello nominale. Sarà comunque avviato l’allestimento di altre sale per consentire a tutti e 630 deputati di votare alla Camera - è quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo - anche in spazi diversi dall’Aula. (Rin)