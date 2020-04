Usa: fonti stampa, il governo vuole accelerare la corsa al vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti avrebbe l'intenzione di spendere centinaia di milioni di dollari per accelerare la corsa al virus per il Covid-19, nella speranza di ottenerlo entro quest'anno. Lo riporta il sito "Axios". "C'era stata la frustrazione per quanto lentamente i Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) si stessero muovendo alla ricerca del vaccino, e ci sono state discussioni su come bypassare parte della burocrazia e accelerare il processo in modo significativo", ha detto un funzionario della Casa Bianca ad "Axios". L'amministrazione Usa vorrebbe organizzare partenariati pubblico-privato - con i contribuenti che si assumono il rischio - per produrre vaccini su vasta scala prima che siano terminati studi diffusi. Il programma, chiamato informalmente "Operation Warp Speed​​", riunirà compagnie farmaceutiche private, agenzie governative e militari per cercare di ridurre i tempi di sviluppo di un vaccino di ben otto mesi, secondo la stampa internazionale. L'obiettivo ultimo sarebbe quello di ottenere 100 milioni di dosi disponibili per il pubblico entro la fine di quest'anno, e abbreviare la cronologia dei 12-18 mesi stabilita da Anthony Fauci, leader della task force anti-coronavirus. Una finestra considerata da molti esperti come estremamente ottimista. (Nys)