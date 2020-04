Milano: Limonta, da 4 maggio ripresa graduale dei lavori di edilizia scolastica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai dieci cantieri che sarebbero dovuti iniziare in marzo "sappiamo con certezza che inizieranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e ovviamente ci poniamo l'obiettivo prioritario di chiuderli con l'inizio del nuovo anno scolastico", ha detto Limonta. Infine, per quanto riguarda infine la manutenzione ordinaria, "pensiamo che la prossima settimana almeno 50/60 scuole saranno interessate dagli interventi di manutenzione ordinaria", ha riferito l'assessore, precisando che il calendario preciso degli interventi della settimana sarà comunicato il giovedì precedenti al singolo istituto, di modo che possa organizzare il personale scolastico. "L'idea che abbiamo noi è quella di fare in modo che i bambini rientrino in scuole accoglienti, sicure e belle e che non rispondano solo a criteri igienico-sanitari. Forse è la volta buona che possiamo usare una tragedia immensa come questa per ripensare a spazi educativi pensati sulle esigenze dei bambini e non degli adulti", ha detto Limonta, che su questo esorta il governo a "considerare l'istruzione e i bambini come una risorsa indispensabile per la crescita del paese. Questo ci consentirebbe di operare con maggiore scioltezza su tutti gli interventi strutturali della scuola che attengono a normative datate 1975". Allo Stato, in vista della riapertura delle scuole a settembre, Limonta chiede anche chiarezza sulle norme per garantire il distanziamento da settembre: "Voglio che mi si mettano a disposizione anche degli elementi medico-scientifici che mi indicano qual è la strada vera e giusta, che fino ad adesso non mi sono stati messi a disposizione". "Noi - ha proseguito - facciamo moltissimo conto sulle risorse economiche aggiuntive che il ministro Azzolina ha detto che il governo mette a disposizione degli enti locali per l'edilizia scolastica. Stiamo cercando di capire a quanto ammontano complessivamente le risorse per il Comune di Milano e abbiamo già chiesto al governo che queste cifre arrivino senza i soliti vincoli burocratici di spesa, che farebbero sì che i lavori possano iniziare nel 2023. Abbiamo chiesto al governo che ci sia questa assoluta accortezza, anche perché i costi aggiuntivi a cui si devono sottoporre le ditte per gli adeguamenti di sicurezza devono essere pagati da qualcuno e ci dev'essere l'ente pubblico che assicura alle ditte che saranno rimborsate". (Rem)